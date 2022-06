Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvis du elsker at bage boller eller luftige lagkagebunde, så er der gode nyheder til dig.

Prisen på hvede er nemlig faldet kraftigt i løbet af ugen.

Men det er ikke kun hvedemel, der er blevet billigere at tilføje til indkøbskurven.

Prisen på raps er faldet med 20 procent på en uge. Det skriver Landbrugsavisen

Faktisk har prisen på raps set det største ugentlige fald nogensinde.

Det betyder også, ifølge Jyske Banks ugentlige afgrødekommentar, at prisniveauet nu er tilbage til niveauet før, Rusland invadrede Ukraine.

I ugens løb har to ukrainske afgrødeterminaler været udsat for angreb fra russiske styrker.

Ifølge Landbrugsavisens oplysninger er udsigterne til en »afgrødekorridor« mellem de to krigende parter lav, da ingen af dem ønsker at påtage sin ansvaret for de høje fødevarepriser, der påvirker Europa.