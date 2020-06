Ifølge ny forskning er bestandene af dyr som kronhjort mindst ti gange under det naturlige niveau i Danmark.

De store planteædere som kronhjort er stærkt underrepræsenterede i den danske natur, hvis de ses i forhold til det naturlige niveau for bestandene i Danmark.

Sådan lyder det ifølge ny forskning fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Camillia Fløjgaard er forsker ved instituttet, der har forsøgt at regne ud, hvor det naturlige niveau for antallet af planteædere ligger.

- Hvis vi ser på vilde naturarealer, så er tætheden af krondyr, dådyr og rådyr så lav, at man ville forvente, at der kunne være 10 gange så mange dyr og måske endda flere.

- Det er bemærkelsesværdigt, at vi ingen steder har områder, hvor de her dyr får lov at passe sig selv og er i naturlige tætheder, siger Camilla Fløjgaard til Kristeligt Dagblad.

Hun har beregnet, hvor mange dyr naturen kan rumme ud fra data om store dyrs tæthed på fem kontinenter samt den føde, som er tilgængelig for dyrene.

Og det har vist sig, at næsten overalt på kloden er dyrelivet stærkt reduceret i forhold til den mad, der er til tilgængelig for dyrene.

- I et intakt økosystem er der en sammenhæng: Jo mere mad, desto flere dyr. Den sammenhæng fandt jeg stort set kun i Afrika.

- På alle andre kontinenter er der enten ingen signifikant sammenhæng, eller også er tætheden af dyr helt ekstremt lav, siger Camilla Fløjgaard til Kristeligt Dagblad.

Selv om kronhjorten er den største, vilde planteæder i Danmark, findes den ikke i naturlige tætheder, da bestanden bliver reguleret af blandt andet fritidsjagt.

Ifølge Kristeligt Dagblad er der omkring otte kilo kronhjort per hektar på de steder i Danmark, hvor der er flest krondyr.

Men Camilla Fløjgaard vurderer ud fra sit studie, at tætheden af de store planteædere i Danmark burde være på mindst 50-80 kilo per hektar.

/ritzau/