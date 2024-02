Fra mandag middag og et døgn frem vælter regnen igen ned over Danmark. Flere steder vil det regne uafbrudt det kommende døgn, og ifølge DMI vil der falde, hvad der svarer til en måneds regn.

De store vandmængder giver et paradoksalt problem. Borgere bliver flere steder via sms opfordret til at holde igen med vandforbruget.

»Det er spildevandshåndteringen, der ikke kan følge med. Derfor skal man overveje, om tøjvasken kan skubbes til en anden dag, hvis man har fået den her sms fra beredskabet,« siger Susan Münster, der er direktør for Danske Vandværker.

Ved Danske Vandværker har man ikke et fuldstændigt overblik over, hvor kloaksystemerne er så presset, at det har været nødvendig med en opfordring til borgerne om at skrue ned for vandforbruget.

Men det står klart, at man med en ekstraordinær våd vinter in mente, kan opleve problemer, hvis man er bosat tæt på hav, sø eller åer, eller hvis ens hus ligger dybt i terrænet.

»Vi står i en exceptionel situation. Stormfloden og regnvejret det seneste halve år blev jo beskrevet som 20-års hændelser. Den mængde nedbør på så kort tid, har man ikke nødvendigvis taget højde for, dengang kloakeringen blev lagt,« siger Susan Münster.

Blandt eksperter er der bred enighed om, at de voldsomme regnskyl vil blive flere i fremtiden. Borgerne i de berørte områder kan derfor godt forberede sig på igen at skulle tilpasse forbruget i fremtiden, siger Susan Münster.