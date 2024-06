Tankvogne er i gang med at køre gylle væk. Der er ikke fare for, at det løber ud i bække eller andre vandløb.

Der er sket et udslip af store mængder gylle fra et biogasanlæg ved den jyske by Tarm lørdag eftermiddag.

Det siger indsatsleder Lars Lyngvig fra Brand & Redning MidtVest til TV Midtvest.

Først på eftermiddagen omkring klokken 13.15 kollapsede en gylletank på området.

Efterfølgende skete et udslip også fra en anden tank, der havde slået revner, skriver mediet.

Lørdag først på aftenen siger Hans Duus Jørgensen, der er bestyrelsesformand i virksomheden Foersom Bioenergi, hvor udslippet er sket, at det er "et stort uheld".

- Det får vi en masse oprydningsarbejde med, men heldigvis er der ingen personskade, og det er lykkedes at sikre, at der ingen miljøkonsekvenser er uden for pladsen, siger han til Ritzau.

Tidligere på eftermiddagen sagde også indsatsleder Lars Lyngvig til TV Midtvest, at udslippet var inddæmmet.

Der skulle derfor ikke være risiko for, at gyllen løber i for eksempel bække.

Tankene er hver 8000 kubikmeter store. Men myndighederne ved ikke præcis, hvor stor en mængde gylle der var i tankene. Derfor kendes omfanget af udslippet heller ikke endnu, skriver TV Midtvest.

Hans Duus Jørgensen bekræfter, at den ene er kollapset. Årsagen kendes endnu ikke, men det undrer bestyrelsesformanden meget, for tanken er bygget inden for det seneste halve år.

- Den er stort set ny, og det burde ikke kunne ske. Men det skal vi undersøge. Kollaps på den måde har jeg aldrig set før, og jeg har arbejdet med biogas i ti år.

Den anden tank er beskadiget, oplyser han, men det er ikke til at se, præcis hvad der er sket.

- Lige nu har vi en masse lokale folk, der hjælper os, og der kører tankvogne frem og tilbage for at samle gyllen op og komme ned til normalt niveau. Nogle steder ligger en meter gylle.

- Det handler om at få det pumpet op og over i nogle lagertanke, som der heldigvis er en del af hos forskellige landmænd i området, der hjælper os, siger Hans Duus Jørgensen.

Beredskabet kan ikke komme ind i tankene. Derfor er en drone sendt i vejret for at undersøge tankene indefra.

Gylle er en blanding af urin og afføring fra husdyr, der bruges som gødning på marker. Det kan også bruges i fremstillingen af biogas.

Situationen vil betyde et driftstop i en periode, siger bestyrelsesformanden. Det er "ikke en helt lille periode", lyder det.

Dagbladet Ringkøbing-Skjern skriver, at kommunen forventer at modtage en rapport og efterfølgende se på Foersom Bioenergis miljøgodkendelse og arbejdsgange.

Det er myndighederne "i deres gode ret til", siger Hans Duus Jørgensen.

- Jeg vil tro, at de finder, at det er i orden, men ellers ser vi selvfølgelig på det.

- Det er ikke mit indtryk, at nogen har gjort noget forkert. Men det vil blive opklaret, fordi myndigheder og forsikringer vil jo se på det, siger han.

Til TV Midtvest sagde indsatsleder Lars Lyngvig lørdag eftermiddag, at oprydningen kan tage op mod fire dage.

Hans Duus Jørgensen kan ikke sige, hvor længe oprydningen kan tage.

