Skulle du være uheldig at få konstateret kræft, så kan du risikere at skulle forberede dig på en lang behandlingstid alt efter, hvor du er bosat i landet.

For der er nemlig store forskelle regionerne imellem, når det kommer til behandlingen af forskellige kræftdiagnoser. Flere kræftpatienter bliver faktisk slet ikke behandlet inden for det, der kaldes den anbefalende forløbstid.

Det viser en ny opgørelse fra Sundhedsstyrelsen.

Og det er noget, som man i Kræftens Bekæmpelse mener, er urimeligt.

»Tid er afgørende for kræftoverlevelse. Der er en god grund til, at der er sat lægefagligt begrundede max tider på kræftpakkeforløbene,« siger den administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, i en pressemeddelelse.

Rapporten fra Sundhedsstyrelsen viser blandt andet, at 23 procent af de registrerede kræftforløb på landsplan ikke er blevet gennemført inden for standardforløbstiden.

I Region Syddanmark ligger den andel en smule lavere. Her er det nemlig 19 procent af de registrerede kræftforløb, der ikke bliver gennemført inden for tidsrammen.

Opgørelsen viser i den forbindelse, at man i regionen særligt er udfordret med at gennemføre forløbene til tiden, når det drejer sig om kræft i tyk- og endetarmen, i prostata og i æggestokkene. Her ligger andelen af de forløb, der bliver ikke bliver gennemført til tiden, på 39-44 procent.

Særligt Region Sjælland er udfordret, når det kommer til behandling af brystkræft. Her er det nemlig hele 78 procent af de forløb, der resulterede i en operation, som ikke blev gennemført inden for den anbefalede forløbstid.

I Region Syddanmark drejer det sig om 35 procent af brystkræftforløbene, der ikke gennemføres til tiden. Der er derfor fortsat langt op til alle regioners fælles målsætning om, at 90 procent af kræftpatienterne skal behandles til tiden.

»Der bliver flere ældre og dermed flere kræftpatienter i fremtiden, og hvis der på landsplan er for få ansatte inden for kræftområdet, vil der fortsat opstå de her urimelige forskelle,« siger Jesper Fisker.

Kræftens Bekæmpelse håber derfor, at Folketinget med den kommende sundhedsreform vil forsøge at sikre, at der er nok medarbejdere på kræftområdet i fremtiden.