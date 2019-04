Mere end 10.000 personer ventes på barrikaderne over hele Danmark lørdag.

Fra hele 57 steder i kongeriget ventes forældre og sympatisører at demonstrere for bedre vilkår i de danske daginstitutioner.

På få uger har en bevægelse vokset sig ud af en enkelt kommentar på Facebook.

Kvinden bag kommentaren, der satte det hele i gang, hedder Tina Albertsen.

Hun forventer, at tusindvis af danskere vil dukke op til demonstrationer fra Esbjerg til Nykøbing Falster for at vise deres utilfredshed med manglen på pædagoger i vuggestuer og børnehaver.

»Vi har forsøgt at danne os et overblik over, hvor mange der kommer til demonstrationerne. Men det er svært. Mere end 9.000 har tilmeldt sig de forskellige demonstrationer på sociale medier. Men vi forventer, at endnu flere vil dukke op,« siger Tina Albertsen til B.T.

»Mit håb er, at vi kan råbe Christiansborg op. Drømmen er at få indført minimumsnormeringer i daginstitutionerne, men jeg håber, at vi i hvert fald får gjort opmærksom på det her problem,« fortæller Tina Albertsen, der håber at få indført minimumsnormeringer i dagsinstitutioner ved lov.

Et af de steder, hvor der forventes at dukke flest op, er ved netop Christiansborg. Demonstrationerne er sat til at begynde klokken 13.