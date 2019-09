Omkring klokken 05:30 i morges bankede det på døren hos Kenneth og Jeanette Thomsen i Humlum ved Struer.

»Det føles som om, vores drøm er bristet,« siger Jeanette Thomsen om den besked, parret fik.

For et halvt år siden overtog de Humlum Kro, som både tilbyder selskaber med op til 300 deltagere, overnatninger og mad ud af huset.

Eller rettere; det gjorde den.

For tidlig mandag morgen blev kroen raseret af en omfattende brand med store skader til følge, skriver TV Midtvest.

Lige nu lever Kenneth og Jeanette Thomsen i en frygtelig uvidenhed.

»Det er svært at se fremad lige nu,« siger Jeanette Thomsen.

Store dele af kroen står endnu, men indvendigt er der alvorlige røg- og varmeskader. Og det får store konsekvenser for deres livsdrøm.

Foto: Lasse Quintus/Byrd Vis mere Foto: Lasse Quintus/Byrd

I hvert fald på kort sigt.

»Vi kan ikke afholde selskaber, før kroen er blevet genopbygget, og vi ved ikke hvor lang tid det vil tage,« siger Jeanette Thomsen til B.T. over telefonen.

Hendes stemme er fattet, men trist.

»Nu bliver vi nødt til at ringe til alle dem, der har booket os til selskaber og overnatninger for at finde en løsning,« fortsætter hun.

Kroens ejere har endnu ikke set med egne øjne, hvor galt det står til med kroen.

»Brandvæsenet arbejder stadig på stedet, så vi må ikke nærme os endnu,« siger Jeanette Thomsen.

Først nå slukningsarbejdet og efterslukningsarbejdet er overstået, kan brandteknikere fastslå årsagen til branden - og konstatere hvor store skader den har medført.

»Det er så uvirkeligt. Man tænker jo, at det er den slags, der sker for andre, men aldrig én selv,« siger Jeanette Thomsen.

Heldigvis kom ingen mennesker til skade under branden.

Den var så omfattende, at både brandvæsenet fra Struer og Thyholm har deltaget i slukningsarbejdet, der stadig er i gang.

Kroen er forsikret.

Hvornår den igen kan slå dørene op, tør Jeanette Thomsen ikke spå om.