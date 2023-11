For borgere i Fredericia kan det mandag være en udfordring at få rindende vand.

Sådan meddeler forsyningsselskabet Trefor kort før middag.

På X lyder det:

»Der er i øjeblikket ingen vand eller manglende vandtryk i store dele af Fredericia.«

Videre oplyses der, at det skyldes, at »der bliver arbejdet på omlægning af vandforsyningen i den sydjyske by.

Der er ingen oplysninger om varigheden af problemerne.

Opdateres …