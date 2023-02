Lyt til artiklen

Når tiden er inde, kan flere virksomheder vende tilbage til Rusland – og det er nærmest med et snuptag.

Det gælder blandt andet flere danske virksomheder, der i deres salgskontrakt har sikret sig muligheden for at vende tilbage til Rusland, skriver Børsen.

Mærsk er en af de koncerner, som har den klausul i kontrakten.

»Vi ville overveje at vende tilbage, hvis det var under andre betingelser og forhold end i dag,« skriver Mærsks presseafdeling i en mail til Børsen.

De nævner dog ikke, hvilke betingelser og forhold det kunne være.

Hos erhvervsorganisationen Dansk Industri har man kendskab til flere danske virksomheder, der har overvejet at tilføje tilbagekøbsklausuler.

Carlsberg arbejderder fortsat på at komme ud af Rusland. Til B.T. har Carlsbergs globale kommunikationsdirektør, Tanja Frederiksen, tidligere forklaret, at man regner med at have en salgsaftale på plads inden sommer.

»Købsprocessen er så fremskreden, at vi nu har identificeret under to håndfulde potentielle købere af den russiske forretning. Og derfor kan vi sige, at vi forventer at have en underskrevet aftale med en køber inden sommer.«

Ifølge Børsen overvejer Carlsberg også at forhandle sig til sig til en tilbagekøbsklausul, hvis det igen bliver muligt at være til stede i Rusland, hvilket vil kræve fred i Ukraine.