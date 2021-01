Bagdøre kan blandt andet bruges til at fjernstyre udstyre eller at installere ondsindet software.

Det store såkaldte SolarWinds-hackerangreb har ramt to store danske energiselskaber.

Det oplyser brancheorganisationen Dansk Energi til Jyllands-Posten.

Det fremgår ikke, hvilke to selskaber der er tale om.

- Det er lykkedes for hackerne at installere såkaldte bagdøre i de to store energiselskabers it-systemer, men foreløbig er der ikke noget, der tyder på, at hackerne har udnyttet disse bagdøre, siger Jørgen S. Christensen, forsknings- og teknologidirektør i Dansk Energi, til Jyllands-Posten.

Bagdøre kan eksempelvis bruges til at fjernstyre udstyr eller installere ondsindet software.

Oplysninger om det store angreb kom først frem i december.

Angrebet begyndte dog allerede i marts og ramte store amerikanske ministerier - og altså også danske myndigheder og virksomheder.

Selv om der ikke er noget, der tyder på, at hackerne har udnyttet bagdørene, er det ikke uden problemer, at der har været ubudne gæster i systemet.

- Hvis hackerne har været inde for mere end et halvt år siden, er det svært at spore, om de har været der, og hvor stor skade de har gjort, og om de har stjålet oplysninger eller installeret noget, som kan aktiveres senere, siger Jørgen S. Christensen til avisen.

Dansk Energi mener derfor, at der skal være skærpede krav til infrastrukturvirksomheder om at opbevare data i 12 måneder.

De fleste gemmer kun den type data mellem tre og seks måneder tilbage.

Det var "sandsynligvis" Rusland som stod bag hackerangrebet, har den amerikanske regering tidligere meldt ud.

Det oprindelige mål for angrebet var det amerikanske sikkerhedsselskab SolarWinds, som blev inficeret med ondsindet software fra hackerne.

SolarWinds' beskyttelsesprogram har været benyttet af en lang række ministerier i USA og flere hundrede af landets førende virksomheder.

SolarWinds' software bruges også mange andre steder i verden - heriblandt Danmark, hvor 30 myndigheder og virksomheder ifølge Jyllands-Posten har været ramt.

/ritzau/