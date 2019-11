To store bunker med bil-affald skaber vrede, efter det blev dumpet af en ukendt gerningsmand natten til søndag.

»Sikke noget svineri og mangel på respekt,« siger en af medlemmerne af halinspektørteamet i Harte Fritidscenter, Claus Larsen.

Det gør han til JydskeVestkysten, som skriver, at der foran Harte Hal og i skoven tæt ved er blevet smidt en større mængde bilaffald.

Der ligger en del dæk og nogle kølere, som med sikkerhed er blevet smidt mellem klokken 17 lørdag og søndag morgen.

Bil-affaldet ved hallen i Harte. Foto: Claus Larsen Vis mere Bil-affaldet ved hallen i Harte. Foto: Claus Larsen

Affaldet i skoven blev søndag morgen fundet af en hundelufter, som dokumenterede det med et billede.

Billedet viser tydeligt, at affaldet er smidt midt på stien og ganske skødesløst, så brugere af skoven må ud i rabatten for at komme forbi.

Syd- og Sønderjyllands Politi har undersøgt bil-affaldet for at finde ud af, om der var tale om tyvegods.

Det er der ikke.

Derfor er det nu op til kommunen at fjerne affaldet og køre det på genbrugspladsen, hvis ikke andre gør det i løbet af ugen.

Claus Larsen fortæller til B.T., at affaldet ved hallen er ved at være fjernet, mens det i skoven stadig ligger der.

Hvornår det forsvinder, ved han ikke.

I løbet af natten til mandag forsvandt et par af kølerne fra affaldsbunken, som halbestyrer i Harte Fritidscenter, Anette Larsen, mistænker, at nogle drenge har snuppet for at tjene lidt penge.