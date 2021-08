Flere store banker bliver kritiseret for at afkræve kunder negative renter fra første krone af til trods for, at de påstår noget andet.

Det skriver Finans.

Forbrugerrådet og en bankekspert kritiserer nu bankerne Jyske Bank, Sydbank og Ringkjøbing Landbobank for at gøre det besværligt og uigennemskueligt for kunder at håndtere rentereglerne.

Ifølge Lars Krull, der er bankekspert og seniorrådgiver fra Aalborg Universitet, skyldes problemet, at de førnævnte banker anvender Bankdata som it-leverandør. De lader ofte kunderne blive ramt af negative renter allerede fra første krone, fordi grænsen på 100.000 kroner kun gælder en konto, hvilket gør det uoverskueligt i forhold til kontrol.

(ARKIV) Jyske Bank filial i København fotograferet den 7. november 2006. Jyske Bank forventer et indlånsfald på 3-4 milliarder kroner som følge af negative renter. Det skriver Ritzau, onsdag den 30. oktober 2019.. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix) Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere (ARKIV) Jyske Bank filial i København fotograferet den 7. november 2006. Jyske Bank forventer et indlånsfald på 3-4 milliarder kroner som følge af negative renter. Det skriver Ritzau, onsdag den 30. oktober 2019.. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix) Foto: Jens Nørgaard Larsen

I banker som Danske Banke, Nordea og Nykredit Bank anvender man datacentralerne BEC og SDC. Her kan hver kunde have op til 100.000 kroner stående på en eller flere konti uden at blive ramt af negative renter.

»Jeg synes ikke, at det er i orden, at Bankdata-bankerne behandler deres kunder på en anderledes og mindre gennemskuelig måde end eksempelvis Danske Bank og Nordea,« siger Lars Krull.

Han opfordrer kunderne til at investere sit afkast fra eksempelvis pensionsopsparingen med det samme, selvom det er dyrt med små investeringer hele tiden.

Også forbrugerrådet Tænk er ude med riven over for de 'skyldige' banker.

»Det rammer jo helt almindelige dagligdagsbetalinger, når det er skruet sammen på denne måde. De fleste danskere har fundet en fornuftig måde at håndtere deres privatøkonomi med flere konti, hvilket jo nu er problematisk i flere banker, da man kan risikere at blive ramt af negative renter, selvom man har under 100.000 kroner stående,« siger Morten Bruun Pedersen, der er cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk.

Sydbank derimod, som er en af de banker, der afkræver negative renter fra første krone af, afviser kritikken. De mener, at de faktisk har valgt en meget overskuelig model.

Det fortæller Henning Dam til Finans. Han er bankdirektør i Sydbank.