Det er kun seks måneder siden, at Ikea åbnede et varehus midt i København.

Og nu er der allerede sket store ændringer.

Det skriver Københavnliv.

For da Ikea åbnede i august sidste år var det med en strategi om, at alt, der blev solgt, skulle kunne bæres hjem i den blå pose, de fleste kender.

Men det er ikke længere tilfældet, fortæller John Kristian Sørensen til mediet:

»Vi har lyttet til kunderne og deres behov, og derfor har vi tilføjet 500 nye varer, og tilbyder nu endnu flere ting, man ikke bare kan have med hjem i en Ikea-pose, men også i en ladcykel,« siger han.

Han tilføjer, at det nye varehus i hovedstaden har været en kæmpe succes med omkring 30.000 besøg hver uge.

Ikea-varehuset, der ligger ved Dybbølsbro på Vesterbro, er det første af sin slags inde i en dansk by.

I forbindelse med åbningen udtalte Doris Lan, landechef for Ikea Danmark, at placeringen var en vigtig del af den overordnede strategi for at gøre butikkerne mere tilgængelige for kunderne.

»Større tilgængelighed er et af vores langsigtede mål, så jeg synes, det her er et stort skridt fremad,« udtalte hun i den forbindelse.