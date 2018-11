En dreng er i kritisk tilstand, efter han faldt to etager ned fra en rulletrappe i et dansk indkøbscenter.

Storcenteret Borgen i Sønderborg går nu i gang med at se nærmere på sikkerheden efter et livsfarligt fald fra en rulletrappe i centeret.

Det skiver DR P4 Syd. En fireårig dreng er i kritisk tilstand, efter at han faldt fra en rulletrappe på første etage og ned på gulvet i kælderen. Et fald på mellem fem og seks meter.

Centerchef i Borgen Flemming Enghave siger, at man nu går i gang med at undersøge sikkerheden.

»Vi starter en meget grundig analyse af selve hændelsen. Så vi får drøftet hændelsen meget indgående: Kunne det her have været forudset, og hvordan forebygger vi det, så det ikke sker igen?« siger Flemming Enghave til DR P4 Syd.

Indtil man er blevet klogere på selve ulykken, kører rulletrapperne ikke i centeret.

»Vi skal have indkaldt alle vores samarbejdspartnere omkring sikkerheden. Vores samarbejdspartnere har dels forstand på drift og vedligehold, men også på selve sikkerheden,« siger centerchefen.

Flemming Enghave understreger, at der ikke er noget, der tyder på, at der er fejl på det tekniske udstyr omkring rulletrapperne.

»Det er et hændeligt uheld, som vi ikke har tænkt overhovedet kunne ske,« siger Flemming Enghave.

Centerchefen forklarer, at den fireårige dreng faldt ned fra rulletrappen.

»Det, personalet og statusrapporten fra politiet siger, er, at drengen på en uheldig måde har fået taget fat om håndlisten på den ene rulletrappe. Det viser sig, at han holder så godt fast, at han bliver trukket med op og kommer til at ligge på toppen af håndlisten.«

»Efter at have kørt en meter op mellem stueetagen og første etage får han overbalance og falder desværre til den forkerte side, hvor der er to etager ned. Der er mellem fem og seks meter ned,« forklarer Flemming Enghave.

Politiet og ambulancefolk var hurtigt på stedet.

Drengen blev fløjet med helikopter til Odense Universitetshospital.