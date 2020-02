Supermoderne biograf med seks sale, private boliger og endnu flere butikker.

Onsdag gav Aarhus Byråd tilladelse til, at Storcenter Nord kan fordoble sin nuværende størrelse.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Storcenter Nord ejes af Salling Group, og deres direktør for Føtex, Thor Skov Jørgensen, byder den store udvidelse velkommen.

Han fortæller bl.a. at arbejdet med udvidelsen begynder i starten af marts og vil strække sig over de næste fire år, og at miljøet uden for centeret også får et løft.

»Aarhus er vores hjemmebane, og vi vil bidrage, hvor vi kan, til en positiv byudvikling. Derfor ser vi ekstra meget frem til at give Aarhus et opdateret center og et spændende omkringliggende miljø, som vi glæder os til at fortælle endnu mere om i nær fremtid,« lyder det fra Thor Skov Jørgensen til Århus Stiftstidende.

Ifølge mediet er der blandt andet tale om 17 træer, der skal plantes langs Finlandsgade, hvor der i dag ikke er et eneste træ i dag.

Derudover skal der etableres hække, bede og buske på taget af centret, ligesom der kommer små forhaver foran centret.

Sådan kommer det nye Storcenter Nord til at se ud. Det får bl.a. et grønnere udtryk. Foto: Link Arkitektur Vis mere Sådan kommer det nye Storcenter Nord til at se ud. Det får bl.a. et grønnere udtryk. Foto: Link Arkitektur

Enhedslisten var det eneste parti i byrådet, der var imod udvidelsen.

De mener, projektet indeholder for få almene boliger.

Venstres Almaz Mengesha fortæller dog, at hun er af en anden opfattelse.

Hun slår på, at udbuddet af private boliger vil være af varierende størrelse, der sikrer blandede boligtyper.