Konkurser og fyringer. Det vil få voldsomme konsekvenser, at statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde klokken 18 onsdag aften meddelte, at samtlige storcentre i landet tvangslukkes ved midnat og frem til den 3. januar.

Sådan lyder den dystre melding fra Jesper Faurholdt, direktør i Danske Shoppingcentre, der driver 17 storcentre i Danmark.

Han er dybt chokeret og frustreret over, at storcentrene nu skal igennem endnu en tvangsnedlukning, siger han til branchemediet RetailNews.

Danske Shoppingcentre driver blandt andet Lyngby Storcenter og City2 i hovedstadsområdet, SlotsArkaderne i Hillerød og Kolding Storcenter i Jylland.

Lyngby Storcenter. Her under nedlukningen i foråret. Nu tvangslukkes centret og alle andre storcentre i Danmark igen. Foto: Søren Bidstrup

Jesper Faurholdt mener, at regeringens beslutning om at lukke centrene kan føre til mere og ikke mindre smittespredning.

Modsat storcentrene kan de mindre butikker på handelsstrøgene nemlig holde åbent frem til og med juleaften.

»Den handel, der ligger i centrene, bliver nu sendt ud på gaden og klumpet sammen i mindre butikker. Vores kundestrøm er i forvejen nede, og vi efterlever både afstandskrav og krav om mundbind. Mig bekendt kan ingen smittekæde spores til storcentre. Så jeg er ærligt talt forundret,« siger Jesper Faurholdt til RetailNews.

Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv, var tidligere på aftenen ude at påpege samme problemstilling.

Her ligger de 17 centre Storkøbenhavn: Amager Centret

City2

Copenhagen Designer Outlet

Frederiksberg Centret

Glostup Shoppingcenter

Hvidovre C

Ishøj By Center

Lyngby Storcenter

Nørrebro Bycenter Øvrige Sjælland Helsingør Bycenter

SlotsArkaderne

VestsjællandsCentret Jylland City Vest

Friis Shoppingcenter

HerningCentret

Kolding Storcenter

Randers Storcenter

Men Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, forklarede på pressemødet klokken 18, at man har vurderet, at det er bedre at lukke storcentrene end de mindre strøgbutikker.

I storcentrene er kunderne nemlig ifølge Søren Brostrøm ofte samlet mange og i lang tid på samme sted.

Derfor er det ifølge Søren Brostrøm mere hensigtsmæssigt at holde de mindre, enkeltstående butikker åbne, hvor færre kunder vil samles samtidig og også ventes at opholde sig i kortere tid.

Nedlukningen varer frem til 3. januar, men på regeringens pressemøde lød det, at januar og februar kan blive de hårdeste under corona-epidemien.

Direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm under pressemøde om covid-19 i Spejlsalen i Statsministeriet i København, onsdag den 16. december 2020. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2020) Foto: Mads Claus Rasmussen

Og hvis nedlukningen bliver forlænget, vil det få uoverstigelige konsekvenser, forudser Jesper Faurholdt:

»Det vil være et mareridt, hvis man gør det. Så vil det få voldsomme konsekvenser.«