Kom og kæl med søde påskekyllinger og nuttede påskekaniner.

Esbjerg Storcenter troede, deres påskearrangement for børnene var alle tiders idé. I stedet endte indkøbscenteret i en shitstorm.

På Facebook langede dyrevenner ud efter Esbjerg Storcenter, som blev kritiseret for at tilsidesætte dyrenes ve og vel i forsøget på at lokke børn og deres forældre til storcenteret.

»Kaniner er ikke en rekvisit, og det er et skidt signal at sende til børn. Der skulle blandt andet tages selfies med dyrene, og det synes vi heller ikke er en god idé. Dyr skal ikke betragtes som en gimmick eller et udstyrsstykke,« siger dyrepasser fra Dyrenes Beskyttelse, Carina Rønne Løkkegaard, til JydskeVestkysten, som var en af dem, der kritiserede centerets påskeevents.

Hun understreger, at kaniner som naturlige byttedyr nemt bliver stresset og derfor ikke bryder sig om at blive løftet op og fotograferet sammen med børn i et larmende storcenter - end ikke hvis der er professionelt personale til stede.

Dyrevennernes kritik har fået Esbjerg Storcenter til at skifte mening:

'Kære alle. Vi har valgt at aflyse vores påske-event med kaniner og påskekyllinger den 15. 16. og 17. april. Dette af flere årsager, men vi ønsker selvfølgelig ikke at de små dyr eventuelt bliver stresset med mere. Men vi lover at vende tilbage med et nyt hyggeligt påske-event for børn inden længe,' skriver centeret på Facebook.

Og denne gang er reaktionerne på det sociale medie helt anderledes positive.

Synes du, Esbjerg Storcenter gjorde det rigtige ved at aflyse påskearrangementet med levende kyllinger og kaniner?

'Helt som de fleste af os forventede, så var det manglende viden og ikke manglende vilje. Stærkt arbejde og må I få en fantastisk påske i storcentret,' skriver en bruger.

'Hvor er det skønt, I her valgte at tænke på dyrene. Fornuftigt,' lyder det fra en anden bruger.

Børnene bliver ikke snydt for påskeevents i Esbjerg Storcenter i år.

Som erstatning for det udskældte arrangement lokker centeret nu med maling af påskeæg og påskesmåkagebagning. De mindste kan også møde de bløde kæmpekanin, som går rundt og laver påskesjov i centeret under højtiden.