På grund af risiko for spredning af muteret virus fra mink vil Storbritannien ikke have danskere ind i landet.

Storbritannien strammer restriktionerne mod Danmark yderligere, så passagerfly og skibe ikke længere må ankomme til landet.

Det oplyser det britiske transportministerium på sin hjemmeside.

Lørdag indførte Storbritannien et indrejseforbud for danskere. Samtidig skal alle briter og personer med fast bopæl i Storbritannien gå 14 dage i selvisolation, hvis de har været i Danmark.

Ud over at fly og skibe ikke må ankomme fra Danmark har Storbritannien også besluttet, at lastbilchauffører uden britisk pas heller ikke må komme ind i landet, hvis de har været i Danmark.

Tiltagene er indført for at undgå, at en muteret udgave af coronavirus for mink spreder sig.

Indtil videre er det opdaget blandt 12 mennesker i Danmark, hvilke også har ført til en delvis nedlukning af syv kommuner i Nordjylland.

Ifølge Statens Serum Institut er der risiko for, at kommende vacciner ikke vil være så effektive over for den muterede udgave af virusset.

Udenrigsministeriet har bekræftet stramningen på Twitter.

- Indrejse ikke længere muligt for ikke-britiske fragtmænd, der i løbet af de sidste 14 dage har været i Dk. Der er i øjeblikket ingen direkte fly mellem DK og Storbritannien. De britiske myndigheder revurderer restriktionerne om en uge, skriver ministeriet.

Restriktionerne gælder i første omgang en uge.

/ritzau/