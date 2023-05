Storbanker som Nordea, Jyske Bank og Nykredit har i årevis på ulovlig vis indsamlet for meget gæld fra dårlige betalere – altså de mest sårbare kunder.

Det skriver TV 2 og Berlingske efter at have fået aktindsigt i redegørelser indsendt til Finanstilsynet fra otte af landets store pengeinstitutter.

De omfattende fejl kan have berørt mere end 100.000 danskere.

Og de kan altså ende med at skulle have penge tilbage eller have justeret deres gæld, fordi den i virkeligheden har været eksempelvis forældet eller beregnet forkert.

I bund og grund har de berørte kunders gæld altså været opgjort til at være meget større, end det i virkeligheden burde have været tilfældet.

Cheføkonom Morten Bruun Pedersen fra Forbrugerrådet Tænk kalder fejlene for »meget klare« og »tilsyneladende systematiske«.

Det er tidligere blevet afsløret, hvordan Danske Bank havde tilsvarende problemer i gældsinddrivelsen, hvilket har resulteret i, at gæld for mere end 20 milliarder kroner er blevet slettet.

Nu viser det sig, at forretningsmetoden er endnu omfattende.

»Det er gået fra, at vi troede, at det var et problem i Danske Bank til at være noget nær en, branchestandard',« siger Lars Krull, der er bankekspert og seniorrådgiver ved Aalborg Universitet:

»Grundlæggende er det ikke særligt sympatisk, at bankerne ikke har behandlet deres svageste kunder korrekt.«

Opdateres …