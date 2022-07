Lyt til artiklen

Det er små to år siden, de nye ferieregler trådte i kraft.

Men alligevel volder det udfordringer for mange danskere at forstå.

For 6 ud af 10 danskere kan stadig ikke gennemskue, hvordan de nye regler med løbende opsparing og ændret ferieår fungerer.

Det fremgår af en undersøgelse fra Business Danmark, som sammen med Norstat i juni har spurgt 1.022 voksne danskere om deres kendskab til de nye ferieregler. Det skriver Finans.

Har du gennemskuet de nye ferieregler?

Samtidig har halvdelen ikke noget overblik over, hvor mange feriedage de har tilbage i indeværende ferieår.

»Jeg synes, at tallene er overraskende høje. Overordnet er den nye ferielov en klar forbedring for alle – såvel arbejdsgiver som arbejdstager. Men det er samtidig også kompliceret stof og dermed vanskeligt at kommunikere, hvilket måske kan være forklaringen på, at så få har forholdt sig til den,« siger Frank Kanlund, som er advokat og juridisk chef i Business Danmark.

Derfor anbefaler han, at man sætter sig ind i, hvordan det forholder sig med ens egen ferie og feriedage. Så undgår man også at stå med håret i postkassen, hvis man pludselig får at vide, at kvoten er opbrugt.

Eller endnu værre, hvis man måske sidder tilbage med ferie, man hverken kan nå at få afviklet eller udbetalt. Du kan læse mere om den nye ferielov her.