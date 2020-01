Forældre håber, at deres børn får en tryg og omsorgsfuld dag, når de hver morgen afleverer dem i børnehaven. At de har de bedst mulige rammer udenfor hjemmet.

Det er dog ikke tilfældet i en del af landets børnehaver, viser en ny undersøgelse.

Kvaliteten i de kommunale børnehaver varierer, og selvom størstedelen af institutionerne bliver vurderet til at være af god kvalitet, så falder andre igennem.

»Vi må desværre konstatere, at kvaliteten i en mindre del af børnehaverne er så lav, at man kan blive bekymret for børnenes trivsel,« fortæller Mikkel Haarder, der er direktør i Danmarks Evalueringsinstituts (EVA), i en pressemeddelelse om undersøgelsen.

I de børnehaver har personalets samvær med børnene været overvejende negativ og irettesættende. Børnene har oplevet meget ventetid mellem aktiviteter, og legetøjet i stuerne har ikke været tilstrækkelig.

I nogle børnehaver har der decideret manglet legetøj, og i andre har det ikke været varierende nok til at stimulere og udfordre børnene i deres hverdag.

Det er dog indenfor sikkerhedspraksis, hygiejne, måltider og sundhed, at børnehaverne har den dårligste kvalitet.

Om undersøgelsen Den antionale undersøgelse er lavet på baggrund af observationer på 165 stuer fordelt på 88 institutioner fra 56 kommuner. Børnehaverne er vurderet på forskellige områder indenfor fire kvalitetsniveauer: utilstrækkelig, tilstrækkelig, god og fremragende kvalitet. Undersøgelsen af kvaliteten i de kommunale børnehaver er lavet ved hjælp af det internationalt anerkendte observationsredskab ’Early Childhood Environment Rating Scale, Third Edition’ (ECERS-3). Redskabet er udviklet i USA og tidligere brugt til nationale undersøgelser af kvalitet i dagtilbud i bl.a. England og Norge, ligesom flere danske kommuner i dag bruger ECERS som måleredskab.

I mange børnehaver vasker børnene ikke hænder efter toiletbesøg, og før de spiser. Hver fjerde børnehave har utilstrækkelig kvalitet for personlig hygiejne.

Den nationale undersøgelser viser, at 19 procent af de kommunale børnehaver i gennemsnit er vurderet til at være af god kvalitet. I 75 procent af tilfældene har kvaliteten været tilstrækkelig og i 6 procent har kvaliteten været utilstrækkelig.

Ifølge Mikkel Haarder vil udfordringerne i nogle af de kommunale børnehaver i landet ramme dem, som i forvejen er udsatte med læring og udvikling.

»Det er især et problem for de børn, som i forvejen ikke har gode forudsætninger for at udvikle sig, og som faktisk har brug for ekstra støtte, for at komme på niveau med de andre børn,« siger han