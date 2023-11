Når kl. 23.59 bliver til kl. 00.00 mandag aften er det slut.

For her udløber høringsfristen for udvidelsen af Motorring 3 ved København.

Det er hermed ved at være sidste chance, hvis man som borger i de berørte områder vil give sin mening til kende om de gener, man mener, det vil medføre. Det skriver DR.

Det er Vejdirektoratets såkaldte miljøkonsekvensvurdering, der har været til høring.

I Folketinget er det besluttet, at der skal gives mere plads på det, der i forvejen er en af Danmarks mest befærdede motorveje med mere end 130.000 biler døgnet.

Men borgmestre fra hele otte berørte kommuner – Gladsaxe, Ishøj, Vallensbæk, Solrød, Albertslund , Gentofte, Hvidovre og Brøndby – har gjort opmærksom på, at borgerne skal sikres mod »den sundhedsskadelig trafikstøj«.

De har også oprettet et borgerforslag mod støjen. Lige over 3.000 har skrevet under indtil videre.

Udvidelsen af Motorring 3 skal ske ved, at der udbygges fra seks til otte spor ved at inddrage nødsporet. Samtidig bliver køresporene mindre. og hastigheden skal sættes ned til 90 km/t.

Motorring 3 løber fra Lyngby Omfartsvej i nord til sammenfletningen ved Køge Bugt i syd.

Den blev i perioden 2005-2010 udbygget til de seks spor, der eksisterer i dag.