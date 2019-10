Hovedstadens Beredskab er fredag sen eftermiddag rykket ud til en ulykke på Amager Boulevard.

Her går meldingen på, at en kvinde skal være blevet ramt af en bus.

Det oplyser beredskabet på Twitter.

Københavns Politi bekræfter over for B.T. ulykken.

»Det er en bus, som har ramt en cyklist. Umiddelbart er det ikke alvorligt, og hun skal være kørt på hospitalet til tjek,« siger vagtchef Leif Hansen.

Han fortæller samtidig, at man forventer at kunne åbne op for trafikken på Amager Boulevard inden længe.

»Hvis der ikke er mere i sagen, så er det bare at få skubbet bussen til side og få åbnet op igen,« siger vagtchefen.

I opdateringen fra Hovedstadens Beredskab kan man videre læse, at man er på stedet med en akutlægebil og en ambulance.

Man forventer, at der kan opstå kø i retning mod Langebro og Indre By.

Og det er også meldingen fra Københavns Politi.

Derfor skal man forvente længere rejsetid på strækningen.

B.T. følger sagen.