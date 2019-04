Antallet af blomster, der bliver lagt i sympati og respekt for Holch Povlsen-familien og deres ufattelige tab, vokser hele tiden.

Det sker efter Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen og hans kone, mistede tre af deres fire børn under terror-eksplosionerne i den srilankanske hovedstad Colombo.

Den afsides beliggende og ellers normalt ganske rolige Storskovvej få kilometer uden for Brabrand ved Aarhus er i dag langt mere trafikeret end normalt.

Til daglig er det kun lokale og så motionscykelryttere, som kommer forbi den smukke perle Constantinsborg, som ligger diskret og dog alligevel imposant og storslået i bakkerne uden for Aarhus.

Flag på halv på godset Constantinsborg uden for Aarhus. Constantinsborg er ejet Anders Holch Povlsen. (Foto: Axel Schütt/Scanpix 2019) Foto: Axel Schütt Vis mere Flag på halv på godset Constantinsborg uden for Aarhus. Constantinsborg er ejet Anders Holch Povlsen. (Foto: Axel Schütt/Scanpix 2019) Foto: Axel Schütt

Både lokale, som har personligt kendskab til familien, og andre, som ikke kender familien men som vil vise respekt, er siden midt på formiddagen kommet forbi i bil. Og er steget ud med blomster i favnen.

Blandt dem den 46-årige mægler Camilla Hellstern, som er kørt fra sin bopæl i Hammel med ikke bare én men to smukke buketter.

»Jeg er meget berørt over, hvad der er sket. Det er en hel familie, som er blevet ødelagt.

»Det er forfærdeligt. Jeg kender dem ikke personligt. Jeg har bare lyst til at vise min respekt og sympati med dem,« siger Camilla Hellstern til B.T.

Når hun har to buketter med, skyldes det, at hun har lovet at tage en med fra en kammerat, som ikke selv kunne komme forbi ved Constantinsborg.

Otte eksplosioner ramte påskedag kirker og hoteller i byen Colombo i feriedestinationen Sri Lanka. Mere end 290 meldes dræbt i angrebene, der beskrives som terrorangreb. Mindst 500 er blevet såret.

»For to år siden var jeg selv på ferie på Sri Lanka, så jeg har været flere af de steder, hvor der er blevet bombesprængt. Faktisk er det ikke ret længe siden, min kammerat ville høre noget om Sri Lanka, fordi han gerne ville på ferie dernede,« siger Camilla Hellstern.

»Det bliver så ikke aktuelt nu,« siger Camilla Hellstern, inden hun går ind gennem portalen til ejendommen og op mod hovedbygningen for at lægge blomsterne.