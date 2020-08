Den store dagligvarekæde Dagrofa har de første mundbind til børn i butikkerne fra tirsdag i den kommende uge.

Det skriver kæden, der står bag butikker som Meny, Spar, Min Købmand og og Let-Køb, i en pressemeddelelse.

»Vi ved, det er svært for børn at få mundbind, der sidder ordentligt, og derfor har vi brugt mange kræfter på at få mundbind, som også passer til dem, hjem,« siger kategoridirektør i Dagrofa, Michael Christensen.

Mundbindene til børn er CE-mærkede og godkendte af typen I.

Sundhedsstyrelsen har tidligere været ude med råd om mundbind til børn, som hedder, at børn under 12 ikke behøver at bruge mundbind.

Det er også de krav, der er fra regeringens side i den offentlige trafik fra og med i dag, lørdag: alle over 12 skal bære mundbind.

I en video om netop mundbind til børn har Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsens direktør, tidligere forklaret:

»Hvis barnet er stort nok til at have et mundbind i standardstørrelse, kan sidde rimelig tæt på ansigtet og barnet er stort nok til selv at kunne lære at tage mundbinde af eller på, så kan barnet også bruge mundbind.«

»Men mindre børn under skolealderen, de skal ikke bruge mundbind,« siger Søren Brostrøm i videoen, man kan finde her.