Der er sket en stor stigning i danskere, som får recept på adhd-medicin under coronaepidemien.

Især kvinder i alderen 25-44 år slår ud i statistikken, skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser nemlig, at der i aldersgruppen er sket en stigning på 30 procent fra 2020 til 2021.

Generelt er der sket en stigning indenfor alle aldersgrupper, og eksperter vurderer, at stigningen formentlig vil fortsætte fra 2021 til 2022.

Sundhedspolitisk Tidsskrift har talt med adhd-foreningen, der også selv mærker, at flere har fået det svært.

Direktør Camilla Lydiksen forklarer, at mange af de problemer som folk, der har adhd, kan have med blandt andet struktur og planlægning, blev forstærket under coronaepidemiens nedlukninger.

I adhd-foreningen har man derfor forsøgt at udvide sine tilbud for at kunne hjælpe flere.

»Når så markant mange flere har fået det dårligt under covid-19, og ventelisterne samtidig er eksploderet, så besluttede vi at åbne vores grupper mere op. Vi er jo alle nødt til at gøre noget ekstra i den situation, vi står i lige nu. Det har jo fatale konsekvenser, når vi ikke få folk i den rigtige behandling,« siger Camilla Lydiksen til Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Set over en periode på ti år er der også sket en fordobling i antallet af brugere af adhd-medicin, skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Adhd-foreningen hæfter sig også ved, at mange patienter har svært ved at få hjælp i psykiatrien.

B.T. har tidligere afdækket, hvordan hver fjerde dansker afvises i psykiatrien.

Især børn og unge oplever, at de får nej til udredning og behandling, selv om der i psykiatrien er et stort ønske om at kunne hjælpe flere, har formand for Dansk Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, Nina Tejs Jørring udtalt til B.T.

»Vi ved, at det er meget nemmere at hjælpe dem, hvis de kommer ind tidligt. Det er der ingen tvivl om. Små problemer er lettere at løse end problemer, som har fået lov til at vokse sig større,« siger hun.

Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at der i 2021 var 71.335 danskere, som fik en recept på adhd-medicin.