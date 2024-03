Hørelidelsen tinnitus er eksploderet hos børn og unge siden 2017. Det skriver TV 2.

I 2017 havde 4,4 procent af unge kvinder mellem 16 og 24 år tinnitus, men i 2021 var tallet steget til hele otte procent. En stigning på 82 procent.

For de unge mænd i samme aldersgruppe er tallet endnu højere. I 2017 var det 6,1 procent, der havde lidelsen, og nu er det hele 9,7 procent. En stigning på 60 procent.

Lidelsen er ofte langvarig og betegnes som kronisk, hvis patienten har den i mere end 12 måneder.

Susanne Nemholt, der er audiolog og terapeut, forklarer til TV 2, at mange danskere går rundt med lyd i ørerne mange timer dagligt.

»Vi gamer mere, og vi har adgang til lyd i længere tid ad gangen, men også stress og ydre pres kan være med til at fremkalde tinnitus,« siger Susanne Nemholt.

Tinnitus er kendetegnet ved en konstant generende lyd i øret. Den udvikler sig ofte gradvist over tid. Den er især kendt for at lyde som en hyletone, men kan også være en brummen eller i svære tilfælde en meget høj brusende lyd.