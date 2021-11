Aarhus har længe holdt smitten i skak, men nu ser det ud til, at virussen igen har fået tag i aarhusianerne.

Tirsdag blev der konstateret 2563 nye smittetilfælde med covid-19 i Danmark. 157 af dem var fra Aarhus Kommune.

Selvom det lyder som en 'beskeden' del, gemmer der sig alligevel en større stigning, der har udviklet sig på bare få dage.

For en uge siden, den 3. november, blev der konstateret 50 smittetilfælde i Aarhus Kommune. Søndag steg tallet til 90 og tirsdag var 157 aarhusianere altså testet positive for corona.

Det svarer til det højeste antal smittede i Aarhus siden juli. Det fremgår af tal fra SSI.

Dykker man ned i tallene, ser vi særligt en stigning blandt børn og unge. 52 af de smittede går i folkeskole, mens 20 på videregående uddannelser.

Men smitten ser ud til at sprede sig blandt flere aldersgrupper.

De 0-9 årige står for 45 positive tests, de 20-29 årige for 39 og de 40-49 årige for 26.

I Aarhus C er der flest – med 20 positive tests – hvorimod der eksempelvis i Trige ikke blev konstateret en eneste smittet tirsdag.

I Region Midtjylland stiger antallet af indlagte også. I øjeblikket er 26 personer indlagt. Det er syv flere end der var i mandags. Fem af dem er i respirator på intensivafdelingerne.

Ni af patienterne er indlagt på Aarhus Universitetshospital. Mandag var tallet seks.

På fredag skal aarhusianerne atter finde coronapasset frem på telefonen, hvis man eksempelvis vil på restaurant, bar eller diskotek.