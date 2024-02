Der er stor splittelse blandt forældrene på Borup Skole.

Det er tilfældet, efter skolens ledelse er kommet i modvind efter beretninger om seksuelle overgreb, trusler og vold.

TV 2 kunne nemlig mandag morgen fortælle om en gruppe børn, der gennem to år har udsat jævnaldrende elever for de ovenstående hændelser.

I den forbindelse har mediet talt med flere forældre til børn på skolen, ligesom man også refererer til en »rasende gruppe på 75 forældre«, der ikke mener, at skolens ledelse har gjort nok.

Men det er bestemt ikke alle, der deler den holdning.

Det kan B.T. fortælle efter i løbet af mandagen at have talt med en række forældre fra skolen.

Her lyder det nemlig, hvordan der internt på skolen er en stor splittelse blandt forældrene.

Der er, som nævnt før, en gruppe forældre, der har valgt at gå til medierne for at få belyst en række sager på skolen.

Men så er der også en anden andel forældre, der bestemt ikke mener, at det har været den rette fremgangsmåde.

Dem, B.T. har talt med, er af den holdning, at skolens ledelse godt selv kan håndtere sagerne, og at det er synd for både lærere og pædagoger, at Borup Skole nu trækker disse overskrifter.

Modstanden fra disse forældre kommer også til udtryk på et banner, der mandag eftermiddag er hængt op foran skolen.

Her lyder det:

»Tak til hverdagens helte = pædagoger og lærere på Borup Skole. Mvh Det Tavse Flertal.«

B.T. er ikke bekendt med, hvem der hængt banneret op.

Flere forældre beretter samtidig til B.T., at der de seneste uger har været diskussioner både på skolens gange og på lukkede Facebook-grupper om den seneste udvikling.

B.T. modtog mandag et skriftligt svar fra Henrik Laybourn, der er direktør i Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Køge Kommune.

Her lyder det, at man ikke er lykkes godt nok.

»Vi må erkende, at det ikke er lykkedes godt nok at skabe tryghed blandt samtlige forældre, hvilket naturligvis er skolens mål også i en situation, som er ekstraordinær,« lyder det fra Henrik Laybourn.

B.T. har spurgt kommunen, hvorfor de pågældende elever stadig får lov til at gå på skolen. Men det har de ikke ønsket at svare på.

Også Køges borgmester, Marie Stærke, er kommet til tasterne omkring sagen, og kalder den for »forfærdelig og tragisk.«

Kommunen har indkaldt alle forældre i indskolingen til et møde, hvor de vil fortælle om de handleplaner, som de nu sætter i værk.