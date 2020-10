Smittesituationen forværres i Sverige, hvor der er langt flere smittede end i Danmark. I Malmø indføres der nu skærpede restriktioner.

»Det kommer desværre til at blive et hårdt efterår,« sagde den svenske statsepidemiolig, Anders Tegnell, på et pressemøde tirsdag.

Sverige har nu i alt 115.785 bekræftede smittetilfælde, hvilket giver et smittebillede på 146 smittede per 100.000 indbyggere. Der er især mange smittede i aldersgruppen 20–29 år, men også mange tilfælde hos de øvrige aldersgrupper op til 60 år.

Sverige har i alt registreret 5.918 coronarelaterede dødsfald. Til sammenligning er 709 personer afgået ved døden med covid-19 i Danmark.

»Vi begynder at nærme os et kritisk punkt. Det har ikke givet udslag på dødsfald foreløbig, men vi begynder at nærme os et kritisk punkt,« sagde Anders Tegnell tirsdag.

Region Skåne indkaldte til ekstraordinært pressemøde tirsdag eftermiddag, efter at regionen har oplevet en tredobling i antallet af indlagte coronapatienter den sidste uge.

»Det er alarmerende,« siger infektionskontrollæge Eva Melander på pressemødet.

»Nu er vi nødt til at trække i nødbremsen for at bryde den her udvikling. Det er alvor nu,« siger hun.

I alt er der registreret 8.652 smittede i regionen, og på grund af de mange smittede indføres der lokalt en række nye restriktioner og anbefalinger i regionen.

Myndighederne anbefaler befolkningen til at undgå kollektiv trafik samt steder som butikker og indkøbscentre, hvor mange er samlet.

Man bør ikke have fysisk kontakt med andre end dem, man bor med, og samtidig opfordres skåningene til at arbejde hjemmefra, så vidt det er muligt.

Forsamlingsforbuddet sættes ned fra 300 personer til 50. Til sammenligning er der i hele Danmark forbud mod offentlige forsamlinger med mere end 10 deltagere. Der er ikke indført krav om mundbind nogen steder i Sverige.