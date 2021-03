.

Esbjerg Kommune har torsdag indsat en højttalervogn i boligområdet Kvaglund. Det har kommunen valgt, fordi coronasmitten i området er stor.

Højttalervognen opfordrer på seks forskellige sprog beboerne til at lade sig teste, blandt andet arabisk, grønlandsk og bosnisk.

Coronasmittetallene er til at tage at føle på i Esbjerg Kommune.

Onsdag var der i kommunen en incidens på 205 coronasmittede per 100.000 indbyggere. Ser man isoleret på Jerne Sogn tæt på Kvaglund, så var incidenstallet onsdag på 1156, skriver TV Syd.

Også Esbjerg Gymnasium er påvirket af coronaudviklingen i kommunen.

Torsdag blev gymnasiet lukket midlertidigt på grund af smitten i området og for at forhindre yderligere smittespredning, skrev Styrelsen for Patientsikkerhed på Twitter.

Der har ikke været coronasmittede på gymnasiet. Men Esbjerg Gymnasium ligger mellem boligområderne Kvaglund og Stengårdsvej, hvor mange smittede er blevet registreret, skriver TV Syd.

Esbjerg Gymnasium nåede at holde åbent i tre dage, inden det torsdag må lukke indtil afslutningen på påsken 6. april.

/ritzau/