»Vi har i en lang periode været heldige at gå fri. Men det er gået helt amok de seneste to dage.«

Sådan beskriver Rune Bille, der er leder af Odense Idrætspark, smittesituationen blandt personalet, der arbejder i byens i alt syv svømmehaller.

Og den voldsomme smitte med coronavirus har nu ledt til, at én af de syv haller må holde lukket, indtil svømmehalspersonalet igen kan komme ud af deres coronaisolation.

Det oplyser Rune Bille til B.T.

»Vi har brugt hele dagen på at forsøge at få vagtplanerne til at hænge sammen, men det har simpelthen ikke været muligt. Og ved frokosttid nåede vi til den erkendelse, at det bare ikke kunne hænge sammen,« siger Rune Bille.

Indtil videre er 15 ansatte smittet med corona – det svarer til 25 procent af alle ansatte.

Og de smittede fordeler sig på alle syv svømmehaller. Derfor har Odense Idrætspark været nødt til at lægge et større puslespil.

»Vi har været nødt til at rykke rundt på personalet, så vi slap for at lukke alle svømmehaller. I stedet har vi kunne formå at holde det til én lukket hal,« siger Rune Bille og fortsætter:

»Og så håber vi selvfølgelig for alt i verden ikke, at det bliver voldsommere, end det er nu. For vi har simpelthen ikke flere, vi kan kalde ind.«

Idrætsparklederen fortæller, at smitten ikke umiddelbart er opstået og har spredt sig på arbejdspladsen. Alle haller er nemlig ramt af sygdom, og der er derfor ikke én kerne af smitte.

»På den her måde kommer lukningen til at genere færrest mulige. Vi har nemlig en plan om at holde så meget som overhovedet muligt åbent,« siger han.

Men skulle smitten alligevel ramme noget af det personale, som indtil videre er gået fri, så kan det betyde, at flere svømmehaller må lukke. Og skulle det ske, så kommer det til at foregå ud fra en prioritering.

»Vi kommer til at vurdere det ud fra et hensyn til de besøgende. De haller, hvor flest mennesker benytter sig af bassinet, prioriteres derfor først. Derfor er det svømmehaller med foreninger og med skoler, som vil være af højeste prioritet,« siger Rune Bille og tilføjer:

»Dermed kommer hallerne med offentlige åbningstider til at blive prioriteret til sidst – for der er færrest, der benytter sig af bassinnet. Men det ændrer ikke på, at det er møgærgerligt.«

Rune Bille håber på at kunne åbne Svømmehallen Klosterbakken igen om 8-10 dage, når personalet igen er ude af deres isolation.

»I det værste scenario bliver noget af det lige nu raske personale også smittet, og så kan vi risikere at skulle holde lukket i længere tid. Men vi taler naturligvis ikke om en nedlukning på flere måneder. Det ville være katastrofalt,« siger Rune Bille.