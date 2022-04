For få uger siden blev et hus sat til salg i Klarup – som Danmarks mindste hus. Interessen har siden været enorm, og nu er huset afsat.

Det fremgår af en boligannonce hos Home, hvor huset ikke længere er på markedet.

Det lille hus – der tæller stue, køkken og bad – er blevet solgt på et par uger, og interesserede købere har måttet haft pengepungen frem for at få fingrene i husnøglerne, oplyser Home til TV 2 Nord.

»Det blev solgt et pænt stykke over udbudsprisen på 495.000 kroner,« siger Peter Munch, der stod for salget hos home Aalborg-Vejgaard.

Hvor mange interesserede købere, der var – og hvad den endelige købspris lyder – ønsker Peter Munch dog ikke at oplyse.

Men de ejere kommer med al sandsynlighed ikke til at fare vild indenfor.

Huset er beskedne 32 kvadratmeter stort og var, da det blev sat til salg, Danmarks mindste hus til salg.

Huset, der ligger sydøst fra Aalborg, blev opført i 1953 og ligger på en 152 kvadratmeter stor grund.

I 2019 gennemgik huset en modernisering, efter de forrige ejere havde boet i huset i knap 50 år.