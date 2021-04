Skattestyrelsen har ladet skatte- og momshammeren falde over 101 danske virksomheder.

»Her har vi at gøre med nogle modspillere, der forsøger at sno sig uden om og med fuldt overlæg ikke angiver og betaler den skat og moms, de er forpligtet til. Derfor holder vi et skarpt øje med dem,« siger Preben Buchholtz, underdirektør i Skattestyrelsen.

Den øgede indsats – med blandt andet en 'effektiv, digital kontrol' har nu udløst ekstraregninger for 36 millioner kroner – blandt de 101 virksomheder er selvstændigt erhvervsdrivende på tværs af alle brancher, fra håndværkere til advokater.

En ny digital metode fandt svindel med skat og moms hos 95 af virksomhederne.

'Hos 44 af de kontrollerede virksomheder har overtrædelserne været så grove, at Skattestyrelsen har sendt sagerne videre til vurdering af, om der kan gives en bøde eller i yderste konsekvens fængselsstraf,' lyder det videre i en pressemeddelelse.

Der er blevet kontrolleret skat og moms fra 2017-19.

»Virksomhederne tror muligvis, at de kan melde sig ud af fællesskabet, uden at det har konsekvenser, men med hjælp fra den digitale scoringsmodel gør vi det sværere for modspillere at flyve under radaren. Det betyder, at vi mere effektivt kan gå efter dem, der bevidst forsøger at svindle, og at vi samtidig kan undgå at forstyrre de virksomheder, der overholder reglerne,« siger Preben Buchholtz.

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser.