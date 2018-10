Politi, brandvæsen og redningshelikopter er netop nu i gang med en redningsaktion ved sydspidsen af Jegindø, hvor der er to mand i vandet.

Det skriver Dagbladet Holstebro-Struer.

Redningsaktionen ved Thyholm, nord for Holstebro, skyldes, at en båd mandag eftermiddag er sunket, hvilket har efterladt to mand i vandet.

Ifølge Dabladet Holstebro-Struer deltaer Søværnets Operative Kommando, Falck og politiet i redningaktionen, som indbefatter både og redningshelikopter.