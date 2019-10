62.000 danskere har deltaget i den største undersøgelse af en befolknings sexvaner. Mandag udkommer rapporten.

Vil du gerne vide, hvor mange danskere der har dyrket sex med over ti personer? Hvor mange der har haft samleje den seneste uge? Hvor mange kvinder og mænd, der har været deres nuværende partner utro?

Så kan du fra mandag slå op i en stor rapport, der er resultatet af den største undersøgelse nogensinde af en befolknings sexvaner.

Projekt Sexus blev søsat i 2017, og siden har 62.000 danskere blotlagt deres liv på lagnerne. Det er blevet til den 765 sider lange rapport "Sex i Danmark", der udkommer mandag.

Flere medier kan dog allerede løfte sløret for en række af konklusionerne i rapporten. Det fremgår blandt andet, at sex er vigtigt for langt de fleste danskere livet igennem.

- Vi kan se, at sex og et velfungerende sexliv er en generel trivsels- og sundhedsfaktor for mennesker, siger overlæge og projektleder for Projekt Sexus Morten Frisch til Politiken.

Rapporten afslører blandt andet væsentlige kønsforskelle, når det drejer sig om danskernes sexvaner.

I rapporten svarer næsten ni ud af ti mænd således, at et godt sexliv er vigtigt. Til sammenligning er det kun lidt over syv ud af ti kvinder, der svarer det samme.

Samtidig svarer hver femte mand, at de har betalt for sex. Det har nærmest ingen kvinder gjort. Og 67 procent af de danske mænd onanerer mindst gang om ugen, mens kun 30 procent af kvinderne gør det.

- Det er spændende at se, at der selv i år 2019 er så stor forskel på mænd og kvinders seksuelle verdener. Stort set på alle de parametre, vi har målt på, siger professor ved Sexologisk Forskningscenter på Aalborg Universitet Christian Graugaard til TV2.

Projekt Sexus er ledet af Statens Serum Institut og Aalborg Universitet, der efter ti års tilløb og et års forberedelser endelig gik i luften i 2017.

Det er planen, at undersøgelsen fremover skal laves med nogle års mellemrum.

/ritzau/