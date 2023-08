Salget af ejerlejligheder fortsætter med at stige markant, og det skyldes i høj grad danskernes ønske om at opnå en potentielt stor skatterabat.

Det mener i hvert fald Nykredit, som er dykket ned i dugfriske tal for ejendomshandler i Danmark.

Nykredit konstaterer således, at når der tages højde for sæsonbevægelser, er salget af ejerlejligheder på landsplan steget med 6,3 procent i juli i forhold til juni.

I juli skiftede 1.406 ejerlejligheder hænder i Danmark, og dermed fortsætter den stigende tendens, som markedet har oplevet siden november 2022.

Det kan skyldes, at priserne på ejerlejligheder er faldet, noterer Nykredits boligøkonom Mira Lie Nielsen sig.

Men hun tilføjer i samme ombæring, at det ikke kan være hele forklaringen på det, som hun kalder 'en regulær opblomstring'.

Mira Lie Nielsen, boligøkonom, Nykredit. Foto: Nykredit Vis mere Mira Lie Nielsen, boligøkonom, Nykredit. Foto: Nykredit

Hun mener, at det handler om skat. For mange danskere har tilsyneladende luret, at der er potentielt store penge at spare ved at købe inden årets udgang.

»Vi står og ser lige ind i, at boligskatten på ejerlejligheder stiger betragteligt fra 2023, men køber man inden da, er man sikret en såkaldt skatterabat, så kan man slippe for at betale den stigning i boligskatten, som overgangen til de nye boligskatteregler ventes at medføre,« siger Mira Lie Nielsen således.

Forklaringen på, at man som boligejer kan opnå rabat på skattebetalingen ved at købe bolig inden udgangen af 2023, er, at den nye lovgivning indeholder en bestemmelse om, at reglerne ikke må udløse en højere boligskat end i 2024 end i år.

Så hvis man er boligejer inden slutningen af i år, kan skatten ikke stige til næste år.

Eller de efterfølgende år, hvor man ejer den pågældende bolig.

Mira Lie Nielsen og Nykredit vurderer, at der er mange penge at spare – hvert eneste år.

»Det vil ikke være unormalt med skatterabatter på 5.000–15.000 kroner årligt ved køb inden årsskiftet, og sådanne besparelser får køberne til at slå til,« forklarer hun.

Mira Lie Nielsen bemærker desuden, at de seneste tal beretter om en prisstigning på ejerlejligheder i særligt København, hvor udbuddet har været og er lavt.

Efter et fald på i alt 12 procent i de seneste par år er priserne på ejerlejligheder i København således steget med 3,6 procent i de seneste fire måneder.

Men ifølge Nykredit får det snart en ende, når muligheden for at opnå skatterabat ophører ved årsskiftet.