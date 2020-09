Der er på nuværende tidspunkt blevet udført langt færre operationer i år, end der blev gjort sidste år.

Det har skabt en stor pukkel af ventelistepatienter – og den kan blive større endnu.

Det skriver Altinget Sundhed.

Udbredelsen af coronavirussen herhjemme førte i foråret til, at landets sygehuse aflyste mange af de planlagte operationer, der ikke var akutte eller på anden måde livsnødvendige, så man kunne koncentrere sig om de patienter, der måtte blive indlagt efter at være blevet smittet.

I marts og april blev der ifølge Altinget gennemført 52.000 færre operationer, end man på samme tidspunkt havde udført sidste år.

I alt er der på nuværende tidspunkt i år blevet gennemført 75.000 færre operationer set i forhold til antallet sidste år.

Til Altinget fortæller formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), at man fortsat arbejder under nogle rammer, der gør det svært at øge aktiviteten til det niveau, man normalt har. Derfor kan venteliste-puklen blive større - og følge med ind i næste år:

»På nogle områder vil det sandsynligvis trække ind i det nye år, før vi kan komme til bunds. Det kan for eksempel gælde ortopædkirurgien,« siger hun.