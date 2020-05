Klokken 06.05 onsdag morgen rykkede politi og ambulancepersonale ud til haveforeningen H/F Hvilen i Roskilde, hvor en mand kort forinden var blevet overfaldet og kommet til skade.

Der er tale om overfald på en 26-årig mand fra Roskilde, som efterfølgende blev bragt til skadstuen i Køge.

Her blev han behandlet for diverse slag og læsioner påført med en ukendt skarp genstand, det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Politiet afspærrede området i kolonihaven, hvor den 26-årige var fundet og havde færdedes efter overfaldet, for at finde spor efter overfaldet.

Manden har ikke umiddelbart ønsket at bidrage til opklaringen af sagen og omstændighederne i forbindelse med overfaldet, som politiet behandler som en sag om grov vold.

Vagthavende ved Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til B.T, at de er uden motiv for, hvorfor at manden ikke ønsker at tale med dem.

En hundepatrulje blev tilkaldt til området for at foretage søgning efter eventuelle spor, ligesom politiet foretog forhøring blandt personer, der opholdt sig i kolonihaven.

Under afhøringen traf politiet en 43-årig mand fra Brøndby, som var efterlyst af politiet i forvejen i forbindelse med fremstilling i fogedretten i København.

Men vagthavende ved Midt- og Vestsjællands oplyser, at det tyder på, at manden intet har med overfaldet at gøre - han var blot på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Onsdag eftermiddag er politiet fortsat i gang på gerningsstedet.

Politiet i Roskilde hører gerne fra personer, der måtte have oplysninger i sagen om overfaldet på den 26-årige mand.

Hvis du ligger inde med informationer om sagen, kan du kontakte politiet på telefon 114.