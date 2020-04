I Fårup mellem Hobro og Randers er et større skovområde fredag eftermiddag brændt.

Beredskab og Sikkerhed i Randers fik klokken 11:30 et opkald fra en borger, der var ude og gå tur i området og opdagede branden.

»På det tidspunkt havde det brændt i noget tid. Der var ikke nogen, der havde opdaget det tidligere,« fortæller indsatsleder ved Beredskab og Sikkerhed, Jørgen Hansen.

Han fortæller, at det er et større skovområde på 20 til 30 hektar, der er brændt, og det er gået værst udover skovbunden.

Branden i skovområdet (Foto: Jean Nonboe/Byrd) Vis mere Branden i skovområdet (Foto: Jean Nonboe/Byrd)

»Men enkelte træer er også brændt,« siger Jørgen Hansen.

Jørgen Hansen forklarer, at branden formentlig er opstået, fordi besøgende i området ikke er klar over, hvor tørt det er rundt omkring i Danmark lige nu.

»Fordi det har regnet så meget i foråret, er der mange, som undervurderer, hvor tørt det egentlig er, men vi er helt oppe på otte ud af ti på tørkeindekset, og det er jo forholdsvist meget,« forklarer han.

I løbet af eftermiddagen kom der mere og mere mandskab til området for at hjælpe med at slukke branden.

Der var tankvogne og sprøjtebiler fra flere forskellige byer samlet for at slukke branden (Foto: Jean Nonboe/Byrd) Vis mere Der var tankvogne og sprøjtebiler fra flere forskellige byer samlet for at slukke branden (Foto: Jean Nonboe/Byrd)

Udover en sprøjte og en tankvogn fra Randers, var der hjælp fra Hobro, Arden, Allingåbro og Midtjysk Brand og Redning samt en tankvogn fra frivillige brandmænd, fortæller indsatslederen.

»Vi er et stort hold herude,« siger Jørgen Hansen.

Branden er nu under kontrol, selvom der stadig er nogle få små lommer, der brænder.

»Vi kan ikke slukke det, så det slet ikke ryger, men der er ikke mere, der kan brænde derinde,« fortæller Jørgen Hansen.