En stor naturbrand har siden mandag formiddag hærget et område omkring fjorden Kangerluarsuk Tulleq i Grønland med en kraftig røgsky.

Branden er så voldsom, at brandmændene ikke kan komme tæt nok på den med deres slukningsudstyr og derfor beder Air Greenland om hjælp.

Det oplyser beredskabschef Ole Kreutzmann i Sisimiut til det grønlandske medie KNR.

Beredskabet undersøger, om Air Greelands heliktopere kan flyve hen over det store område for at slukke ilden fra luften.

Naturbranden udsender en røg så kraftig, at den kan gå ud over beboere i Sisimiut.

»Lige nu er branden ikke til fare for hytterne i området, men når vindretningen ændrer sig, er der risiko for, at røgen når ind til Sisimiut, og det vil gå ud over for eksempel folk med astma,« siger Ole Kreutzmann til KNR.

Branden sker nordøst for byen og dækker et område på tre kvadratkilometer i bunden af fjorden.

Branden er ifølge mediet opstået som følge af en rygeovn. Ovnen var under opsyn, men da ilden fik fat, har flammerne spredt sig over den tørre jord.