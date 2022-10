Lyt til artiklen

I flere dage har to russiske krigsskibe ligget nær Ålbæk Bugt i Nordjylland.

Men nu er de væk.

Det oplyser Forsvarskommandoens pressetjeneste til Nordjyske.

Det russiske redningsskib Nina Sokolova ligger dog stadig derude, og det har det gjort i snart en uge.

Hvor de to russiske fregatter er forsvundet hen, er Forsvarskommandoen ikke meget for at fortælle.

»Det siger vi ikke noget om lige nu. Men nej, de er ikke i nærområdet,« lyder det kryptisk til Nordjyske.

Danske øjne har været rettet mod de russiske skibe med ekstra opmærksomhed som følge af de fire gaslækager på Nord Stream-ledningerne nær Bornholm.

Der er endnu ikke fundet beviser for, at nogen bestemt skulle have udført det, den danske regering omtaler som sabotage. Men flere eksperter har peget på netop Rusland som det mest sandsynlige gerningsland.

I en artikel fredag i samme medie, Nordjyske, fortæller militærekspert Michael Clemmensen, at det giver god meningfor russiske fregatter at ligge netop der. Herfra kan man nemlig kontrollere, hvad der sejler gennem Kattegat, mens man ligger i læ for vestenvinden.

»Hvad de russiske skibe ellers har af opgaver, det ved jeg ikke. Og der er heller ikke sikkert, at de ved det selv - andet end at de har fået besked på at sejle derhen,« sagde han til Nordjyske.