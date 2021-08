Det er stadig et mysterium, hvad der er blevet af 51-årige Mille, der forlod sit hjem i Stege på Møn den 11. juli.

Dermed har kvinden været forsvundet i godt en måned, uden at det er lykkedes politiet at finde hende.

Nu offentliggør politiet nye billeder af Mille i et forsøg på at få hjælp fra offentligheden til at finde hende.

Billederne er taget kort før, hun blev efterlyst, oplyser Sydsjællands- og Lolland Falsters politi i en pressemeddelelse.

Mille er efterlyst og er sidst set den 12. juli 2021. Vis mere Mille er efterlyst og er sidst set den 12. juli 2021.

På billederne ses hun iført blå skjorte, blå bøllehat med hvidligt mønster, røde bukser, orange taske og mørkegrå crocs-agtige sko.

Mille er 167 centimeter høj, har kortere rødbrunt hår og er almindelig af bygning. Ifølge politiet går hun for det meste enten i maosko eller har bare tæer.

Ifølge pressemeddelelsen frygter familien for hendes velbefindende, fordi hun dagligt har brug for medicin.

Politiet understreger, at der ikke er indikationer på, at Mille har været udsat for en forbrydelse.

Politiet efterlyser Mille, der forsvandt 12. juli. Vis mere Politiet efterlyser Mille, der forsvandt 12. juli.

Mille er sidst set 12. juli på Kostervej i Stege. Her gik hun i vejkanten med retning mod Dronning Alexandrines Bro.

Hvis du har oplysninger i sagen, kan du kontakte politiet på telefon 114.