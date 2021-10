»Parker ordentligt!«

Disse ord står ridset ind i lakken på tre biler på Helsingborggade på Østerbro.

I et opslag på Facebook-gruppen 'Det sker på Østerbro', deler Stefanie Lykke Laibjørn billeder af de beskadigede biler.

Til B.T. fortæller hun, at hun fik øje på hærværket, da hun til formiddag rullede sit gardin op.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

»Jeg var sådan: 'hvad i alverden er det'. Det er rigtig surrealistisk, fordi vi bor blandt mange andre børnefamilier,« siger hun til B.T.

Ikke nok med ridser i lakken, så er der også kastet cykler ovenpå bilerne.

»Det er en meget underlig opførsel, og det giver lidt utryghed,« slår hun fast.

Der er desuden blevet hængt billeder op på træer af, 'hvordan' en eller nogle beboere mener, der skal parkeres på vejen.

'Kære nabo. Vi har alle problemer med at finde et sted at parkere, især hvis vi kommer sent hjem. Derfor opfordrer vi jer til at tænke jer om, når I parkerer på Helsingborggade.' Sådan indledes sedlen, hvor der videre står:

'Det ER muligt at holde to biler mellem træerne, hvis I holder tæt. Se hvordan de klarer det i Marthagade. Det kan jo være, at det er dig selv som mangler en plads, næste gang du kommer hjem,' lyder det.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Københavns Politi bekræfter overfor B.T., at de har modtaget en anmeldelse om hærværk på Helsingborggade.

»Der er tale om hærværk, hvor der er tre køretøjer, der er blevet ridset. Vi er i gang med at få fat på ejerne af de ridsede køretøjer,« fortæller Dyre Sønnicksen, vagtchef hos Københavns Politi.

Én af dem, hvis bil er blevet udsat for hærværk, er Ask Kistvad, som fortæller, han er chokeret over, hvor vrede mennesker kan blive over en parkering.

»Jeg synes, det er enormt barnligt og ikke mindst super pinligt for vedkommende, som jeg selvfølgelig håber bliver stillet til ansvar, så jeg ikke selv står med regningen.«