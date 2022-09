Lyt til artiklen

Har du også lagt mærke til store helikoptere og støjende militærfly i luften disse dage?

Så har du været vidne til en større, international militærøvelse, der finder sted flere steder i landet netop nu.

Det fortæller Forsvarets pressevagt Henrik Hall Mortensen til B.T. lørdag.

»Øvelsen går ud på at træne soldaternes evne til at undsætte og evakuere soldater og civile ud af konfliktområder,« siger Henrik Hall Mortensen.

Omkring 300 soldater deltager i øvelsen. Cirka halvdelen af dem er amerikanske.

Der er også enkelte italienske, hollandske og belgiske soldater med i træningen, som varer fra 28. august til 9. september.

På den næstsidste dag skal soldaterne gennemføre en stor evakueringsøvelse, hvor cirka 500 skal evakueres fra Oksbøl Øvelsesterræn til Esbjerg Lufthavn med helikopter og videre derfra og til Flyvestation Karup med amerikanske transportfly.

Det skriver Forsvaret på sin hjemmeside.

Her lyder det også, at det er både kompliceret og farligt at gennemføre den slags undsætning og evakuering ud af konfliktområder.

Og evnerne til at gennemføre den slags skal holdes ved lige. Det fandt man ud af sidste år i forbindelse med evakueringen af lufthavnen i Kabul, fortæller chef for Operationsafdelingen ved Flyvevåbnets Operations Support Wing oberstløjtnant Brian V. Brøgger.

I luften den kommende uge vil man blandt andet kunne opleve amerikanske MC-130J Hercules transportfly og danske EH101 transporthelikoptere.