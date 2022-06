Lyt til artiklen

Flere strande i Nordsjælland kan ende med at mangle en livredder hen over sommeren.

Manglen på dem er nemlig større end nogensinde, skriver TV 2 Lorry.

Der er egentlig rekordmange i Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste, men de fleste af dem kan kun arbejde i meget korte perioder af sommerferien.

»Hos den yngre generation oplever jeg i højere grad efter coronapandemien, at de er bange for at gå glip af noget. Så hvis de lover mig, at de vil sidde på en strand hele sommeren, og deres venner pludselig vil noget andet, så føler de, at de misser noget vigtigt,« fortæller John Mogensen, cheflivredder i Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste, til mediet.

Det er særligt uge 26 – første uge i skolernes sommerferie – der bliver udfordrende.

John Mogensen har aldrig oplevet, at der mangler så mange hænder, som der gør i år. Han arbejder selv på Hornbæk Strand, hvor han ofte må sidde alene. De plejer at være to.

B.T. har talt med Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i TrygFonden Kystlivredning, hvor de har 200 livreddere på danske strande rundt omkring i Danmark.

Han fortæller, at hos dem oplever man ikke et problem.

»Vi har de livreddere, vi plejer at have. Det er hvad vi skal bruge, for at få det til at hænge sammen,« siger han.