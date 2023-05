Region Sjælland mangler både blod og årer at tappe fra.

For færre og færre melder sig som bloddonorer, og det skaber bekymring, skriver TV 2 Øst.

»Vi er ikke i panik, men det er bekymrende,« siger Keld M. Homburg, der er cheflæge ved Klinisk Immunologi i Region Sjælland med ansvar for regionens blodbanker og tappesteder, til mediet.

»Vi er hele tiden bagud med at fylde vores lagre op.«

Der skal helst være mindst 1.100 blodposer, for at mængden af blod ligger på et stabilt niveau i regionen – og lige nu balancerer de med knap halvdelen.

Det skyldes især, at der er færre bloddonorer, og at flere af dem, der har meldt sig til at blive tappet, enten udebliver fra deres aftaler eller ændrer deres tappetider så sent, at andre ikke kan komme til, forklarer cheflægen.

Både Keld M. Homburg og Bloddonerne Danmark håber, at flere – især unge – vil melde sig som bloddonorer.

Bloddonorerne Danmark har blandt andet forsøgt at lokke med biografbilletter, ligesom organisationen på sociale medier forsøger at få de unges blod i banken.

I Region Sjælland ligger der seks blodbanker ved sygehusene i henholdsvis Slagelse, Holbæk, Roskilde, Køge, Næstved og Nykøbing Falster.