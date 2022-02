Hele 278 millioner kroner står muligvis klar til en heldig vinder, når Eurojackpot-tallene bliver trukket fredag aften.

Den præmie går en masse mennesker helt sikkert og drømmer om. Og det lyder da også enestående at kunne bade i penge, efter man vinder den helt store lottogevinst.

Men lige så fantastisk, som det kan lyde at vinde i lotto, lige så barsk kan det være, en rum tid efter pengene er rullet ind på kontoen. Det siger den økonomiske ekspert Adele Martin ifølge News AU.

»De fleste lottovindere går faktisk fallit inden for et par år,« siger hun.

Det kan lyde helt uforståeligt og grotesk, men der er en logisk forklaring bag.

»Hvis man ikke er god til at håndtere 100.000 dollar, så bliver du ikke på magisk vis bedre til at håndtere 120 millioner dollar,« siger hun.

Hun forklarer videre, at det er det samme økonomiske princip, uanset hvor mange penge man har. Hvis en vinder får markant flere penge i hænderne, og personen i forvejen er dårlig til at styre et budget, så bliver billedet ofte det samme, selvom flere penge bliver tilført.

Men det går naturligvis ikke altid galt for lottovinderne.

Herhjemme i Danmark har Danske Spil slet ikke opfattelse af, at lottovinderne ofte går fallit. Det fortæller millionærrådgiver i Danske Spil Harry Aamann.

»Jeg har gennem mine indtil videre 16 år i Danske Spil talt med mere end 500 vindere, og jeg oplever, at vinderne opfører sig yderst fornuftigt og forsigtigt, når de vinder en stor gevinst.«

»De fleste vælger for eksempel at indfri deres gæld og fremtidssikre familien, eksempelvis ved hjælp af et testamente.«

For det er et fokus hos Danske Spil, at når en dansk person får en stor formue tilgængelig, tilbydes der individuel millionærrådgivning, så lottovinderne bliver hjulpet med at håndtere den store præmie.

Og fredag aften bliver som sagt måske aftenen, hvor endnu en heldig person skal tilbydes millionærrådgivning, når den store gevinst er i spil.