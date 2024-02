Der er flere penge på vej til pædagogerne.

Frem mod 2026 stiger gennemsnitslønnen med 5.000 kroner.

Det skriver BUPL, som er fagforening og a-kasse for pædagoger i Danmark.

Den nye overenskomst betyder en gennemsnitlig lønstigning på 3.320 kroner om måneden.

Oveni dette kommer der dog også – for pædagoger på fuld tid – lønstigninger på 1.800 kroner som følge af trepartsaftalen.

»Vi har virkelig kæmpet for, hvordan vi kan gøre det mere attraktivt at være pædagog, og i alle de bestemmelser, vi har forhandlet om, har det været i centrum. Samlet set er den her overenskomst en vej til, at vi kan få flere kollegaer, og til at vi har flere kollegaer, der har lyst til at blive,« siger BUPL’s formand Elisa Rimpler.

I aftalen er der også pensionsforbedringer, så alle pædagoger stiger 0,58 procent i pension til 15 procents pension.

For pædagoger med 15 års anciennitet stiger pensionen dog til 17 procent, og det var et stort ønske for BUPL.

»KL ville gerne hæve pensionen for alle, til gengæld ville vi gerne gøre det endnu mere attraktivt at være en erfaren pædagog. Det har været et udtalt ønske fra mange medlemmer, at man også efter de 10 år kan man mærke, at man bliver anerkendt for sit arbejde,« forklarer formanden.