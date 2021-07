Rundt omkring i hele landet var danskerne stimlet sammen ved storskærmsarrangementer for at se Danmark krydse klinger med England i EM-semifinalen.

Aftenen endte med et bittert nederlag, og på den måde sluttede et næsten fire uger langt eventyr brat.

For en gruppe unge mennesker i Esbjerg blev aftenen dog gjort endnu værre.

Det skriver JydskeVestkysten.

Hos Esbjerg Street Food havde man nemlig stablet et større storskærmsarrangement på benene, og som det var tilfældet med de andre steder i landet, var der også her stor efterspørgsel.

Derfor var der allerede mange mennesker at finde henad eftermiddagen, og heriblandt var der en mindre gruppe unge under 18 år, som havde medbragt deres egen alkohol.

De personer blev bedt om at forlade stedet, og kort efter kom en nedslående melding fra den DJ, der var booket til at spille arrangementet op.

Alle unge under 18 år skulle gå fra stedet.

Det betød altså med andre ord, at der var en masse unge mennesker, som havde tilbragt flere timer ved Esbjerg Street Food for at få en plads til et storskærmsarrangement, men pludselig skulle finde et andet sted.

Og det fik flere af forældrene til at tordne mod arrangøren på Facebook.

»Er skuffet over at vores pige + veninder under 18 nu efter 4 timer på Street Food bliver smidt ud pga alderen! Det er ikke en måde at behandle vores unge mennesker på,« skriver Christina Hobolth Ros

eksempelvis.

En anden, Frederikke Dall Agerschout, blev selv smidt ud og er også meget skuffet:

»Mega ringe stil, når man har siddet derinde i 8 timer og bliver så bedt om at man bare kan gå ud. Ad hvor det klamt,« skriver hun på Facebook-gruppen.

Og sådan bliver det ved, når man scroller ned gennem Esbjerg Street Foods side.

Ifølge JydskeVestkysten gør arrangøren selv klart, at det handlede om, at der blev drukket alkohol fra de unges side.

»Vi har ikke smidt nogen unge mennesker under 18 ud, fordi de ikke har drukket alkohol. Tværtimod har vi smidt nogen ud, fordi de har drukket alkohol. Nogen af dem har haft det med ind i deres tasker, og nogen af dem har fået andre over 18 år til at købe til dem,« siger Dan Lia Christensen, der er indehaver af Esbjerg Street Food, ifølge JydskeVestkysten i en video.